Giorgio Mastrota e Natalia Estrada nonni bis, la foto della nipotina su Instagram

Giorgio Mastrota e Natalia Estrada sono diventati nonni per la seconda volta. Il presentatore ha pubblicato la tenera foto della nipotina su Instagram, la piccola Sasha è figlia di Natalia Mastrota.

I follower di Giorgio Mastrota sono abituati a vedere foto dopo compare in primo piano il pollice del presentatore. Oggi il noto venditore di materassi e pentole in televisione, ha pubblicato uno scatto molto più tenero, il suo ormai noto pollice quasi sovrasta completamente la nipotina, "Non spaventarti amore...è nonno" è la tenera didascalia che accompagna lo scatto. Sasha è la figlia di Natalia Mastrota e del compagno, Daniel Castillo, la 25enne figlia dei due personaggi ha 25 anni e nel 2018 ha partorito il suo primogenito, Mario.

Giorgio Mastrota e Natalia Estrada si conobbero negli studi televisivi di Telecinco, si sposarono nel 1992 e si separarono sei anni dopo. I loro rapporti sono definiti buoni, i loro amici raccontano che è stata proprio la nascita di Mario a riavvicinarli. "Non andiamo fuori a cena insieme ma ci sentiamo spesso non solo per parlare di nostra figlia. Diventare nonni ci ha un po' stupiti, sicuramente ci ha resi orgogliosi", ha detto Giorgio. La Estrada - che il pubblico italiano ricorda anche tra le sensuali protagoniste de Il Ciclone - non avendo un account social ufficiale non ha ancora commentato la notizia del fiocco rosa arrivato a casa della figlia.