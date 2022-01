Giorgio Mastrota: "Io il più ricco della tv? No, i ricchi sono Scotti e Bonolis"

'I ricchi della tv, quelli veri, sono altri. Prima di me ce ne è una sporta, però va detto che guadagno bene e che in 30 anni non mi sono mai fermato', ha spiegato Giorgio Mastrota.

Il re delle telepromozioni in Italia, Giorgio Mastrota, è riuscito a costruirsi una vera e propria fortuna e, secondo la rivista Chi, c'è qualcuno che lo ritiene il più ricco della tv, motivo per cui lo stesso Giorgio si è sentito in dovere di rispondere: "Sì, ricco di spirito".

Romolo + Giuly 2: Giorgio Mastrota in una scena

Durante un'intervista pubblicata da Il Fatto Quotidiano Mastrota ha spiegato: "Io il più ricco della tv? I ricchi della tv, quelli veri, sono altri: Scotti, Bonolis, ce ne è una sporta prima di me. Però va detto che guadagno bene e che in 30 anni non mi sono mai fermato".

Il celebre personaggio e conduttore televisivo italiano, all'età di 57 anni, è riuscito a trovare il proprio posto nel mondo, grazie anche alla compagna Floribeth Gutierrez, con la quale convolerà presto a nozze: "È da due anni che rimandiamo causa Covid. Riproveremo a maggio: rito civile".

Giorgio Mastrota, sempre durante l'intervista, ha anche ripercorso la propria carriera: "Ho iniziato nel '91 con i materassi ma in tv nasco come ragazzo dello sponsor. Con Federica Panicucci facevamo i 'patatosi' nel programma di Gerry Scotti Smile. Poi di colpo si spense tutto. Mi proposero di passare in Rai, ma mi dissero che dovevo mollare le telepromozioni a Mediaset. Sembrava un mondo in declino, invece è più vivo che mai."