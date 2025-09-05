Giorgio Armani, il ricordo di Leonardo DiCaprio e Julia Roberts: "Un vero amico. Una leggenda"

A poche ore dalla diffusione pubblica della notizia della scomparsa di Giorgio Armani, diversi personaggi pubblici e star internazionali hanno sfruttato i social network per ricordare lo stilista italiano.

Nel corso della sua longeva carriera, Armani ha vestito alcuni dei più grandi divi di Hollywood da Diane Keaton a Richard Gere. Tra i tributi spiccano quelli di Leonardo DiCaprio e Julia Roberts.

Leo DiCaprio e Julia Roberts ricordano Giorgio Armani

Julia Roberts ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae con Armani sul red carpet di un evento del 2019: "Un vero amico, una leggenda" ha scritto l'attrice nella didascalia.

Anche Leonardo DiCaprio ha ricordato Giorgio Armani attraverso i social: "Giorgio Armani è stato un visionario la cui influenza si è estesa ben oltre il design" ha scritto l'attore "L'ho incontrato per la prima volta molti anni fa a Milano e ricordo di essere rimasto sbalordito dalla sua creatività e dal suo genio. È stata una forza leggendaria che ha ispirato generazioni, e la sua eredità continuerà a plasmare ed elevare il mondo per gli anni a venire".

Gli omaggi delle star di Hollywood a Giorgio Armani

Un tributo allo stilista anche da Reese Witherspoon, che in diverse occasioni ha vestito gli abiti di Armani sui red carpet: "Che sogno è stato lavorare con Giorgio Armani!" ha scritto la star premio Oscar "Un designer leggendario che ha offerto al mondo così tanto stile, eleganza e grazia" ha dichiarato "Sarò per sempre grata di aver potuto indossare così tanti dei suoi splendidi abiti. Il mio cuore è vicino alla sua famiglia e a tutte le meravigliose persone del suo atelier in questo momento".

Laura Dern l'ha definito 'uno dei più grandi artisti del mondo' mentre Penélope Cruz ha confessato che 'Giorgio Armani rimarrà per sempre nel mio cuore', prima di sottolineare che 'la tua generosità e gentilezza mi hanno toccata profondamente'.