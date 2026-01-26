Giorgio Armani, è già polemica sul biopic: a far discutere è la location

A pochi mesi dalla scomparsa del leggendario stilista, è già in fase di sviluppo un biopic che ne racconterà la vita e il successo nel mondo della moda, ma una polemica è già partita sulla location delle riprese

Il Premio Oscar Bobby Moresco (Crash) è stato scelto per dirigere il film biografico sul gigante della moda Giorgio Armani, prodotto dall'italiano Andrea Iervolino (Ferrari), ma è la notizia sulla location delle riprese ad accendere una piccola polemica.

Nonostante sia una delle grandi storie di successo italiane, Iervolino ha affermato a Deadline che è improbabile che il film venga girato in Italia, si opterà invece per girare in Ungheria.

Secondo la società di produzione di Iervolino: "La decisione relativa alla location delle riprese è stata presa dopo un'approfondita revisione del piano di investimento e ampie discussioni con il pool di banche e fondi statunitensi che sostengono TAIC [la società di Iervolino] Funding, alla luce dell'attuale contesto produttivo e amministrativo italiano".

Giorgio Armani e Richard Gere

L'Italia non è considerato un paese per investimenti sicuri?

Una fonte vicina alla società ha affermato che "le decisioni non sono state dettate da considerazioni artistiche o industriali, né dalla qualità dei talento italiani, ma piuttosto dall'incertezza amministrativa strutturale che ha minato in modo significativo la fiducia degli investitori internazionali".

Inoltre, la fonte ha aggiunto: "Diverse grandi banche americane non considerano più finanziabili le produzioni cinematografiche con sede in Italia, a causa dell'imprevedibilità normativa e dei ritardi amministrativi e sulla base di un'enorme disparità di trattamento tra i concorrenti locali basata sulle relazioni locali e non sulla legge".

Iervolino ha dichiarato: "Sono profondamente innamorato dell'Italia e dell'identità italiana. Anche se sono italo-canadese, rimango orgogliosamente italiano. Continuerò a sviluppare progetti dedicati alle grandi icone italiane, spinto dal mio profondo amore per il mio Paese. Anche se, in questo momento, questi film non saranno girati in Italia, continuerò a raccontare le storie dell'Italia al mondo producendole all'estero".

Lamborghini: una scena del film

Moresco non è nuovo ai biopic su icone italiane

Il regista ha già collaborato con Iervolino ai film biografici sportivi Lamborghini e Maserati, e sta ora scrivendo la sceneggiatura di Armani - The King Of Fashion insieme alla figlia Amanda.

Il film seguirà l'evoluzione personale e professionale di Armani, scomparso lo scorso settembre all'età di 91 anni e considerato uno dei designer più influenti della moda del XX e XXI secolo. Lo stilista è uno degli imprenditori italiani di maggior successo di sempre: il Gruppo Armani ha un valore stimato di oltre 10 miliardi di dollari.