Giorgia Rossi approda a DAZN: “Diletta Leotta? Con lei non c'è nessuna rivalità"

A DAZN non spirano ancora venti di guerra: Giorgia Rossi, nel corso di un'intervista con Oggi, ha voluto chiarire che tra lei e Diletta Leotta non esiste nessuna rivalità.

Giorgia Rossi da quest'anno fa parte della nuova squadra di DAZN, in una stagione di svolta per la piattaforma streaming che trasmetterà tutte le partite della Serie A, 7 saranno in esclusiva e 3 in condivisione con Sky. Per adeguarsi alla nuova situazione, DAZN ha dovuto ampliare la sua squadra aggiungendo nuovi giornalisti e Giorgia Rossi ha lasciato Mediaset per approdare al gruppo del miliardario Len Blavatnik.

In un'intervista al settimanale Oggi, la giornalista ha voluto mettere a tacere le voci su una presunta rivalità con Diletta Leotta, che da anni rappresenta il volto del calcio targato DAZN. "Quando mi hanno contattato, non ho pensato a Diletta - si legge nell'intervista di Giorgia - ci dipingono come rivali, ma non siamo paragonabili, io ho un approccio giornalistico, lei ha fatto una carriera diversa. Lei è una conduttrice, un personaggio pubblico che ha fatto cose che piacerebbero anche a me, tipo Sanremo, e con tante qualità che apprezzo molto"

Giorgia Rossi è fidanzata con il collega Alessio Conti e riferendosi a Can Yaman, attuale compagno della Leotta, dice scherzando "Non le invidio nemmeno il fidanzato". A proposito dell'evoluzione del suo rapporto con Conti, Giorgia ha le idee chiare "Il matrimonio è nei nostri programmi. Ci sposeremo in un posto esotico, senza avvisare quasi nessuno. Figli? Ora la priorità è il lavoro, ma sul tema Alessio pressa, 'Mi ripete ho 45, anni, poi non avrò più energie'. Diciamo così arriverà prima dei suoi 50″.