Giorgia e Achille Lauro fuori dal podio di Sanremo 2025: esplode la rabbia del pubblico in sala

Durante la finale del Festival di Sanremo 2025, Giorgia e Achille Lauro sono rimasti fuori dalla top five, suscitando forti reazioni di delusione tra il pubblico presente in sala.

Anche quest'anno il Festival di Sanremo si è chiuso con un finale sorprendente, coronato dalla vittoria di Olly, che ha conquistato la vetta di una classifica altrettanto inaspettata.

Tuttavia, tra i più delusi della serata sono stati sicuramente i fan di Giorgia e Achille Lauro, che si sono visti tagliati fuori dalla top five. La cantante e il cantautore, rispettivamente settima e ottavo in classifica, non sono riusciti a raggiungere la tanto attesa posizione finale, lasciando spazio a nuovi protagonisti.

Le reazioni del pubblico e gli altri premi

Durante la lettura dei risultati finali, il pubblico del Teatro Ariston ha reagito con un boato di disappunto, seguito da fischi, quando i nomi di Giorgia e Achille Lauro sono stati pronunciati dai conduttori. Entrambi gli artisti erano tra i favoriti per entrare nella cinquina finale, grazie ai brani "Incoscienti giovani" e "La cura per me". Ma, contrariamente alle aspettative, non sono riusciti a raggiungere le posizioni che tutti si aspettavano.

i fischi e le urla al settimo posto di achille lauro e sesto di Giorgia dicono tutto #Sanremo2025 #sanremo_2025pic.twitter.com/ihK0zFzA8k — Våle ????????????; ????sanremo week???? (@winxpower_) February 16, 2025

La classifica finale ha riservato diverse sorprese, con Olly che infine ha trionfato, seguito da Lucio Corsi, Brunori Sas, Fedez e Simone Cristicchi.

Nonostante l'amarezza per l'eliminazione dalla top five, Giorgia ha ricevuto il Premio Tim, un riconoscimento dedicato all'artista più apprezzato del Festival, scelto dal pubblico tramite l'app My Tim e le piattaforme social ufficiali del brand. La cantante ha ritirato il premio visibilmente emozionata e commossa. Achille Lauro, invece, ha dovuto tornare a casa senza alcun riconoscimento.

Simone Cristicchi ha ricevuto il Premio Sala Stampa Lucio Dalla e il Premio Giancarlo Bigazzi per il miglior componimento musicale, grazie al brano "Quando sarai piccola", che ha colpito sia il pubblico che la giuria di esperti.

Brunori Sas è stato premiato con il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo con "L'albero delle noci". Infine, Lucio Corsi ha ricevuto il Premio della Critica Mia Martini per la sua canzone "Volevo essere un duro", che ha conquistato la giuria di esperti per la sua profondità e originalità.