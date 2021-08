Gino Strada, le reazioni alla sua morte da Fedez ad Alessandro Gassmann

Gino Strada è morto il 13 agosto 2021. Il fondatore di Emergency aveva 73 anni. La notizia ha sollevato numerose reazioni e manifestazioni d'affetto sui social network, da Fabio Fazio a Fedez fino, ancora, ad Alessandro Gassmann.

Fedez si unisce al cordoglio per la morte di Gino Strada dopo averlo definito "un grande uomo".

Fabio Fazio, invece, ha semplicemente utilizzato l'hashtag #GinoStrada e ha scritto: "Nel suo cuore c'era tutto il bene del mondo. Tutto il bene del mondo...".

Alessandro Gassman ha postato sul suo profilo Twitter una foto di Gino Strada e ha scritto: "Morto #GinoStrada. Perdiamo un grande uomo, coraggioso, generoso, un grandissimo esempio per tutti, che rimarrà, come tutti coloro che salvano e salveranno vite con Emergency".

Anche gli esponenti della politica italiana si sono uniti al cordoglio provocato dalla morte di Gino Strada.

L'ex Presidente del Senato della Repubblica italiana ha dichiarato: "Mentre i talebani avanzano in Afghanistan arriva la triste notizia della morte di #GinoStrada. Ha fondato Emergency per curare le ferite e le vittime di tutte le guerre, non si è mai tirato indietro di fronte alle difficoltà nel nostro Paese e all'estero. Grazie".

La deputata Laura Boldrini, invece, ha scritto: "Per le vite che hai curato e salvato. Per essere stato testimone della ferocia della guerra e perciò grande sostenitore della pace, sempre. Per l'idea che hai fatto vivere di cura e medicina per tutte e tutti. Per ciò che sei stato e hai fatto, grazie. Addio #GinoStrada".

Il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni ha ricordato in tal modo il fondatore di Emergency: "Se ne va una persona straordinaria. È un grande dolore. Se ne va un uomo a cui dobbiamo dire tantissimi grazie per le cose che ha fatto e per quello che ci ha insegnato. Grazie davvero di cuore, Gino".

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha sottolineato l'altruismo di Gino Strada: "Se ne è andato un caro amico, #GinoStrada. A giugno avevo celebrato il suo matrimonio con Simonetta, una cerimonia riservata come loro desideravano. Di Gino si può pensare quello che si vuole, ma è certo che ha sempre pensato prima agli altri che a se stesso. Mi e ci mancherai".

Infine, anche Barbara D'Urso, Paola Turci e Myrta Merlino hanno ricordato Strada.