Gino D'Acampo, lo chef italiano senza freni a This Morning: la sua proposta indecente ad una spettatrice

Gino D'Acampo, lo chef italiano divenuto estremamente celebre in Inghilterra negli ultimi anni, ha fatto una proposta indecente ad una spettatrice durante l'ultimo episodio di This Morning.

Gino D'Acampo ha scioccato gli spettatori di This Morning facendo una proposta indecente ad una spettatrice: lo chef italiano di 45 anni si è unito a Phillip Schofield e Holly Willoughby in studio per dare consigli a varie persone che guardavano da casa, ma non tutti i consigli erano relativi al cibo.

Quando una donna ha chiamato per interrogare lo chef sulle cose da fare per ravvivare un matrimonio che si sta spegnendo, Gino non si è affatto tirato indietro. La signora ha spiegato: "Anche se sono molto, molto felicemente sposata, a volte, Gino, ho bisogno di quel pizzico di pepe in più, e ho pensato a te che sei un dio dell'amore internazionale e uno chef di fama mondiale, non vedo l'ora di sentire il tuo consigli favolosi."

Al che lo chef ha risposto: "Vuoi un po' di pepe nella tua vita? Ho intenzione di procedere con molta attenzione: penso che quello che dovresti fare se vuoi mettere un po' di pepe nel tuo matrimonio, è provare qualcosa che non hai mai provato prima".

Gino D'Acampo ha continuato dicendo: "Quindi, se vuoi abbattere alcuni confini entro il limite di ciò che pensi che tuo marito accetterà, prova a fare una cosa a tre". A queste parole Holly e Phillip sono rimasti a bocca aperta, prima di scoppiare a ridere.