Gina Prince-Bythewood e Tina Mabry collaborano per realizzare The Supremes at Earl's All You Can-Eat

Gina Prince-Bythewood, dopo The Old Guard, collaborerà con la regista Tina Mabry per realizzare il film The Supremes at Earl's All You Can-Eat.

Il libro è stato scritto da Edward Kelsey Moore e racconta la storia di un gruppo di amiche.

Tra le pagine si racconta la storia di Odette, Barbara Jean e Clarice che considerano il locale Earl's All-You-Can-Eat come una "casa distante da casa" nella loro cittadina dell'Indiana. Le tre donne hanno affrontato insieme per decenni matrimoni e figli, felicità e momenti difficili e ora devono affidarsi al loro forte legame per sopravvivere il loro anno più difficile all'insegna di pregiudizi razziali, sofferenza e malattie, mentre il passato minaccia di distruggere la loro amicizia. La produzione sarà curata da Temple Hill e da Searchlight.

Tina Mabry ha da poco diretto alcune puntate di Queen Sugar, Pose e Queen of the South, mentre Gina ha firmato Love and Basketball, Beyond the Lughts e The Old Guard.