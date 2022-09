Gina Lollobrigida: l'attrice 95enne è stata ricoverata in ospedale per la frattura del femore

L'attrice Gina Lollobrigida, che ha 95 anni, è stata ricoverata in ospedale a Roma a causa di una frattura del femore.

Gina Lollobrigida è in ospedale a causa della frattura del femore, ma le condizioni della novantacinquenne non sono preoccupanti. I medici hanno però deciso di non rilasciare commenti ufficiali, nonostante online appaiano dichiarazioni rassicuranti, tenendo conto della sua età e dei problemi cardiaci.

La star del cinema italiano dovrebbe essere operata all'ospedale La Bersagliera di Roma nella giornata di lunedì e Gina Lollobrigida ha accanto a sé Andrea Piazzolla.

L'attrice, nei giorni scorsi, ha annunciato di volersi proporre alle prossime elezioni come candidata di Italia sovrana e popolare.

Lollobrigida, come suggerito dal suo avvocato, si era presentata tra i possibili candidati a Latina, come suggerito dal suo avvocato Antonio Ingroia.

Il legale, parlando della situazione di Gina, ha dichiarato: "Sta bene, l'ho sentita ieri sera e si stava guardando un film".