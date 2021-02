Gillian Anderson protagonista di White Bird: A Wonder Story, diretto da Marc Forster

Gillian Anderson sarà la protagonista di White Bird: A Wonder Story, il nuovo progetto che verrà diretto da Marc Forster.

Le riprese del nuovo progetto con star l'attrice nominata ai Golden Globe, grazie alla sua interpretazione di Margaret Thatcher nella serie The Crown, inizieranno nelle prossime settimane in Repubblica Ceca.

Il film è ideato come "companion" di Wonder che, nel 2017, ha incassato oltre 300 milioni di dollari in tutto il mondo.

White Bird: A Wonder Story avrà al centro della storia una giovane ebrea che viene nascosta da un ragazzo e dalla sua famiglia nella Francia occupata dai nazisti durante la seconda Guerra Mondiale. Gillian Anderson interpreterà Vivienne, la donna che deve prendere con la sua famiglia delle scelte inimmaginabili.

L'adattamento cinematografico della graphic novel di R.J. Palacio sarà scritto da Mark Bomback (War for the Planet of the Apes). Il regista Marc Forster, inoltre, ritornerà a collaborare con Lionsgate diciannove anni dopo Monster's Ball - L'ombra della vita.

Nel team della produzione ci saranno invece David Hoberman, Todd Liberman, Palacio e Renée Wolfe.