Gigliola Cinquetti si vaccinerà in diretta a Oggi è un altro Giorno

Gigliola Cinquetti riceverà il vaccino in diretta davanti agli spettatori di Oggi è un altro Giorno: Serena Bortone ha annunciato che domani la cantante si farà somministrare l'AstraZeneca nei suoi studi.

La cantante di Non ho l'età ha 73 anni, portati benissimo, e oggi è stata ospite di Serena Bortone facendo un annuncio che ha lascito di stucco il pubblico da casa. Gigliola e la conduttrice hanno detto che domani Gigliola Cinquetti, che Serena inserisce tra i suoi "affetti stabili", si vaccinerà in diretta televisiva a Oggi è un altro giorno.

Il gesto della cantante vuol essere anche simbolico, perché si somministrerà la prima dose dell'AstraZeneca, il siero che tanto sta facendo discutere in questi giorni. "Una cosa bella domani, ricordiamo, la nostra Gigliola si vaccina e si vaccinerà in diretta, perché giustamente abbiamo deciso di dare il buon esempio con AstraZeneca", ha detto la conduttrice del programma introducendo l'argomento. La notizia è stata confermata dalla Cinquetti che ha voluto fare alcune precisazioni: "mi sono molto bene informata e quindi vado tranquilla e serena. Farò il vaccino in diretta domani, si tratta dell'AstraZeneca, e voglio puntualizzare che non ho scelto io quale vaccino fare ma avrei fatto qualsiasi cosa mi fosse capitata". Gigliola Cinquetti ha poi continuato affermando "Ho visto tutte le apparenti contraddizioni, l'apparente confusione che non è mai oggettiva ma è sempre soggettiva, basta informarsi e tutto si chiarisce. Tutto è avvenuto in una discreta trasparenza che a me rassicura".

Nel corso della puntata la nota cantante ha rivelato che durante l'emergenza sanitaria ha approfondito la conoscenza di un filosofo, come ha spiegato agli spettatori "in questo periodo ho studiato molto, ho approfondito Nietzsche. Li ho letti tutti i suoi libri. E' il filosofo più divertente che ci sia".