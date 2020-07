Gigi Hadid: il raro pancione nudo su Instagram diventa subito trend (VIDEO)

Gigi Hadid ha mostrato per la prima volta il pancione in un video su Instagram da quando ha annunciato di essere incinta mandando in visibilio i fan sui social.

Gigi Hadid ha mostrato per la prima volta il pancione nudo su Instagram. Il video è diventato subito virale sui social anche perché la supermodella aveva sempre nascosto la pancia con un emoticon: "stanno succedendo cose più importanti nel mondo della mia gravidanza", diceva ai fan che le chiedevano aggiornamenti.

Gigi Hadid da circa cinque anni ha una relazione con il cantante Zayn, ex componente della boyband One Direction, i due aspettano un bambino e in questi mesi Gigi, nonostante le richieste dei fan, non ha mai mostrato il pancione, tanto che alcuni haters avevano messo in dubbio la sua gravidanza. Ieri la supermodella ha deciso di accontentare i suoi fan, durante una diretta Instagram con V Magazine si è sbottonata la camicetta mostrando la pancia. Gigi aveva annunciato la gravidanza a maggio, ieri rivolgendosi ai follower ha detto: "Con la gravidanza, tutto quello che voglio indossare sono cose ampie. Tutti dicono: 'Oh, non sembri incinta in quella tuta nel tuo ultimo live'. Questo è perché da questa angolatura (frontale) appaio normale. La storia è diversa se..." ha detto, sbottonandosi la camicia del pigiama e girandosi di lato e mostrando il profilo da donna incinta.

Gigi Hadid ha raccontato ai fan di avere sempre caldo, in questo periodo indossa solo pigiami che le ha inviato una nota griffe, poi rispondendo anche ad alcuni articolo di giornale e alle domande dei fan ha detto:"non stavo nascondendo la mia gravidanza, ma nel mondo sono morte tante persone e poi c'e' stato il movimento BLM, la mia gravidanza non mi sembrava importante". Gigi sta filmando questo periodo, per ora le immagini le tiene per sé ma ha promesso ai fan che quando sarà pronta le condividerà con tutti.

Gigi vanta molti fan italiani che ieri hanno riempito i social di messaggi: "È bellissima e di una dolcezza unica Gigi Hadid con il pancione, io innamorata di lei da sempre", scrive Valentina e ancora: "Nessuna mai più bella di Gigi Hadid al settimo mese di gravidanza: in stato di grazia".

È bellissima e di una dolcezza unica Gigi hadid con il pancione, io innamorata di lei da sempre — Valentina (@sobersizzler) July 16, 2020