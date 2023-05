Giffoni: la nuova edizione del festival con i ragazzi Indispensabili, un concept di Erri De Luca

Il concept della nuova edizione di Giffoni è stata concepita dallo scrittore Erri De Luca e realizzata graficamente dal direttore artistico Luca Apolito: si tratta di un'immagine per raccontare Indispensabili, il tema della 53.ma edizione del festival che vedrà protagonisti, dal 20 al 29 luglio, oltre 6mila juror provenienti da 30 nazioni.

Le dita di una mano, cinque sensi, un messaggio: la forza è figlia della consapevolezza che bambine e bambini, ragazze e ragazzi sono indispensabili, perché senza la loro energia, la loro visione, i loro sogni, non ci sarebbe un presente e neppure un futuro, nasce da qui l'immagine per raccontare Indispensabili.

" Claudio Gubitosi mi convoca a Giffoni, che una volta all'anno richiama gioventù dai quattro angoli del vento. Parola d'ordine del 2023 è: indispensabili. Per me lo è la fraternità e mi viene l'immagine immediata della mano aperta. Non per leggere il futuro, ma per toccarlo. Cinque dita per cinque sensi. Vista, e allora il cinema, riassunto delle arti. Udito, e allora la voce umana che accompagna l'ascolto fin da dentro il grembo. Odorato, e allora la terra che fermenta. Gusto, e allora il pane che è salvezza. Tatto, diffuso in ogni poro che ha per aspirazione la carezza. Stabilita indispensabile la mano aperta, va rinforzata dal sorriso pronto di chi verrà a Giffoni", ha spiegato lo stesso Erri De Luca.

"Dopo aver dedicato la scorsa edizione del festival agli invisibili, quest'anno ci è sembrato naturale continuare questo percorso con il tema Indispensabili, rivolto a tutti quei giovani capaci di esprimere idee, desiderosi di mettersi in gioco e di farsi ascoltare", ha affermato Jacopo Gubitosi, Direttore Generale di Giffoni. "Sono loro la nostra energia e il nostro motore, come ha sapientemente colto Erri De Luca con la suggestione di un'immagine che racchiude poesia e forza, fragilità e potenza. L'idea della mano dalla quale sbocciano fiori rappresenta perfettamente l'identità di Giffoni, fatta di accoglienza, gioia, creatività e fiducia".

"A Giffoni i giovani non sono spettatori, rappresentano la forza trainante delle principali innovazioni e dei cambiamenti che stanno avvenendo a livello sociale, tecnologico, culturale e politico", ha aggiunto Luca Apolito, Direttore Artistico di Giffoni. "Vogliamo offrire loro sempre più occasioni e contesti per proporre idee, sviluppare competenze, scoprire nuovi punti di vista partendo, oltre che dal cinema, dall'incontro con l'altro per attraversare il mondo e le sue culture, esplorare la propria identità e diventare cittadini consapevoli, sensibili e attivi delle società di domani. Giffoni propone un ulteriore cambio di prospettiva, in un evento che chiede ai giovani di lasciare il posto in platea e prendere il centro della scena per raccontarci il mondo che verrà".