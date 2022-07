Giffoni Film Festival, alla 52esima edizione arriva il Frutteto del Cinema

Sapevamo che la 52esima edizione del Giffoni Film Festival si sarebbe colorata di verde e che, grazie all'iniziativa Verde Giffoni, avrebbe puntato i riflettori sulla salvaguardia del pianeta, ma ora abbiamo un assaggio concreto di ciò che vedremo con il Frutteto del Cinema.

La collaborazione tra Giffoni, la prima comunità agricola digitale nota come Biofarm e Cinecittà ha infatti dato vita a un progetto davvero unico e interessante, ovvero la creazione di un frutteto digitale a tutela della rete italiana dei piccoli agricoltori biologici, essendo questo formato da piccole realtà agricole di ogni parte del paese.

E come punto di partenza, che verrà illustrato anche martedì 26 luglio all'interno della sezione Impact del festival, Cinecittà ha scelto di procedere con l'adozione di 250 alberi da aziende agricole biologiche, in un impegno a supporto di quattro imprese del Lazio e come contributo all'assorbimento di CO2 (si parla addirittura di 15 tonnellate l'anno).

Come ha dichiarato Osvaldo De Falco, Amministratore di Biorfarm: "Biorfarm nasce da un agricoltore per gli agricoltori, con l'obiettivo di avvicinare le persone alla bellezza che la campagna e la natura offrono, ma soprattutto renderle consapevoli di cosa c'è dietro la frutta e il cibo che arriva a tavola. Siamo una community di oltre 100 agricoltori biologici in tutta Italia e l'adozione ci permette di utilizzare il digitale per connettere due attori spesso troppo distanti ma legati da sempre, chi produce il cibo e chi lo consuma. Questo progetto ambizioso ci permette di sensibilizzare l'industria dell'audiovisivo, tra le più inquinanti, su importanti temi legati alla sostenibilità ambientale e sociale".

Per maggiori informazioni potete consultare i siti ufficiali www.biorfarm.com e www.cinecitta.com.