Giffoni Film Festival 2023, aperte le candidature per i Juror e la sezione Impact!

Da oggi, 18 gennaio, fino al 26 marzo sarà finalmente possibile candidarsi per diventare juror e partecipare così alla 53esima edizione del Giffoni Film Festival, che avrà luogo dal 20 al 29 luglio.

I giffoner, che arriveranno da oltre 50 nazioni, saranno suddivisi nelle seguenti sezioni: Elements+3, Elements+6, Elements+10, Generator+13, Generator+16, Generator+18 e Workshop +18.

Ancora una volta, Giffoni offrirà la possibilità di entrare in contatto con "una realtà conosciuta e apprezzata a livello internazionale" grazie alla visione di film scelti per ogni età, e al confronto con personaggi del mondo dello spettacolo. Inoltre, la collaborazione con le major e le distribuzioni italiane e internazionali, permetterà a coloro che prenderanno parte alla nuova edizione del Giffoni Film Festival, di dare uno sguardo, in anteprima, ai nuovi trailer, a contenuti inediti e incontrare i cast dei film in uscita. L'appuntamento sarà poi con il Giffoni Music Concept, un momento e una festa grazie alla quale i juror potranno entrare in contatto con i loro artisti preferiti.

Ma le novità non si fermano qui. Per i giffoner dai 18 ai 30 anni un Workshop +18 con lezioni, Q&A e conversazioni sul cinema, incontri con artisti e professionisti dell'audiovisivo per approfondire regia, scrittura, recitazione e tutti gli aspetti creativi e tecnici del linguaggio cinematografico e non solo. Per maggiori informazioni in merito potete recarvi nella sezione dedicata sul sito del Giffoni Film Festival.

Fino al 26 marzo, sono inoltre aperte le candidature per la sezione Impact! che accoglierà giovani dai 18 ai 30 anni, i quali trasformeranno le proprie idee in intuizioni straordinarie. Saranno dunque loro i protagonisti di questi giorni nei quali potranno confrontarsi con volti del mondo della politica, delle istituzioni, della cultura, del sociale, della scienza e con Ceo di aziende di rilievo nazionale e internazionale.

Per candidarsi a Giffoni Impact! è possibile consultare l'apposita sezione sul sito ufficiale del Giffoni Film Festival.