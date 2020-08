Giffoni50, Daisy Ridley: "Il mondo può essere spaventoso, bisogna avere speranza"

Giffoni50 ha avuto tra i suoi ospiti a distanza anche l'attrice Daisy Ridley, la protagonista della nuova trilogia di Str Wars, che ha parlato ai giovanissimi partecipanti del festival condividendo aneddoti e consigli.

L'interprete di Rey nella saga creata da George Lucas si è infatti collegata in streaming condividendo anche la sua speranza di poter partecipare fisicamente alla prossima edizione.

Daisy Ridley ha dichiarato: "I miei personaggi vogliono trasmettere speranza, combattono per un bene collettivo con tutte le loro forze. Il mondo può essere un posto davvero spaventoso, lo abbiamo visto soprattutto in questi ultimi mesi ed è per questo che abbiamo davvero bisogno di speranza."

La star del cinema ha voluto esprimere la sua speranza che la situazione migliori in breve tempo, aggiungendo poi: "Mi dispiace moltissimo non poter essere lì con voi, ma sono contenta di poter partecipare almeno virtualmente. E' fantastico che malgrado tutto siate riusciti a far incontrare tutte queste persone per condividere momenti così importanti. Il cinema, lo storytelling, hanno un potere fondamentale: far connettere le persone. E' questo che succede a Giffoni. Sicuramente ci sarò il prossimo anno".

Daisy Ridley ha quindi parlato degli inizi della sua carriera: "Ho cominciato ad amare il cinema grazie a Julia Roberts e Meryl Streep. Un'attrice che ho amato moltissimo è Julia Stiles, per il suo essere un ideale di donna diverso dai canoni classici. Con una femminilità tutta particolare e diversa dalle altre".

La conversazione si è infine conclusa con il suo consiglio per i ragazzi di Giffoni50: "Cercate opportunità, lavorate per trovare la vostra strada e quando avrete una buona chance godete fino in fondo di quello che state facendo".