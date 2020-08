Gianni Sperti, nuovo look su Instagram: "Non piace a tutti il mio modo di essere"

Gianni Sperti ha un nuovo look e ha pubblicato su Instagram la foto della nuova chioma. L'opinionista di Uomini e Donne si è tinto i capelli biondo platino e nel post che accompagna lo scatto ha scritto: "continuerò a fare sempre quello che sento, mi rigenera". Da Valeria Marina a Tina Cipollari tutti hanno apprezzato il nuovo look di Sperti.

Gianni Sperti ha seguito la scia di molti artisti del mondo dello spettacolo che sia in Italia che negli Stati Uniti hanno deciso di cambiare il colore dei capelli, l'opinionista del programma di Maria De Filippi ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui mette in mostra i suoi capelli biondo platino e il taglio corto con una lunga frangetta di capelli mossi che incorniciano la fronte. Il post è accompagnato da una lunga parte testuale in cui l'ex marito di Paola Barale ha spiegato i motivi del cambiamento: "Sono sempre stato così, camaleontico, mi dicono. Ogni tanto devo cambiare, mi annoio a vedere sempre la stessa immagine allo specchio. Ho bisogno di novità, come i traslochi... amo cambiare casa, arredamento, perché mi sembra di iniziare un nuovo capitolo della mia vita".

Gianni Sperti ammette che questo suo modo di fare spesso non è apprezzato ma lui continua per la sua strada: " Non piace a tutti questo mio modo di essere ma piace a me e continuerò a fare sempre quello che sento, mi rigenera. Probabilmente lo faccio quando voglio cancellare o meglio, dimenticare un passato scomodo come quello che abbiamo attraversato e non ancora superato. Quel pizzico di follia che mi accompagna da sempre e che mi fa sentire maledettamente vivo... libero!".

Il post è seguito da molti commenti, Tina Cipollari, che con Sperti si divide il ruolo di opinionista di Uomini e Donne gli ha scritto: "Vorrei tanto sapere che ti dice il cervello". Valeria Marini ha commentato con: "NEW LOOK STELLARE", Ida Platano - una delle concorrenti storiche del programma - ha detto "MI PIACE condivido le tue parole" e Karina Cascella: "Che figo"