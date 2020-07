Gianna Nannini: sua figlia e la compagna che ha sposato

Gianna Nannini ha una figlia di quasi dieci anni, Penelope, che vive con le sue due mamme a Londra. Gianni Nannini infatti si è trasferita nella capitale inglese con la sua compagna Carla, che ha sposato a Londra e con cui vive da quasi quarant'anni.

Gianna Nannini, successi e musica

Gianna Nannini durante un concerto

Gianna Nannini è considerata la voce più rock del panorama femminile italiano, non per niente il suo primo successo del 1979 si chiama America ed è contenuto nell'album California. Da allora la cantante nata a Siena il 14 giugno del 1954, ha registrato una serie di album, la maggior parte finiti tra i dischi più venduti in Italia. Di Gianna Nannini artista sappiamo tutto o quasi, dagli inizi con il gruppo Flora, Fauna e Cemento alle collaborazioni con artisti italiani ed esteri.

Gianna Nannini: quando Sharon Stone la volle per Basic Instinct 2

La sua gravidanza

Gianna Nannini incinta su Vanity Fair. La cantante ha una maglia con la scritta God is a Woman

Gianna Nannini ha difeso con la grinta che tutti le riconosciamo la sua vita privata: era l'agosto del 2010 quando alcuni settimanali fotografarono la rocker incinta. La Nannini aveva 53 anni e la sua gravidanza suscitò molto scalpore. Il gossip estivo si animò, tutti volevano sapere chi era il padre e molti criticarono la sua scelta di avere una figlia in età avanzata. Gianna si rinchiuse in un silenzio assoluto, rotto solo da un'intervista al TV Sorrisi e Canzoni in cui disse "All'improvviso tutti si sono dimenticati della libertà e del diritto che ha ciascuno di noi di fare quello che vuole, quando e con chi vuole". La Nannini non ha mai detto nulla su come è rimasta incinta e come ha portato avanti la gravidanza. Il ginecologo della cantante Augusto Enrico Semprini dichiarò all'Ansa che Penelope Jane è stata concepita "dopo un lungo percorso di cure che negli anni hanno permesso questo risultato". La cantante non avrebbe fatto ricorso alla fecondazione eterologa.

La scelta del nome della bambina: Penelope

Gianna Nannini partorì Il 26 novembre 2010 nella clinica la Madonnina di Milano, e sceglie di chiamare la figlia Penelope. In una lettera a Vanity Fair spiegò il motivo per cui aveva scelto questo nome: "Ti chiamerò Penelope perché mi hai aspettato tanto prima di nascere. Hai aspettato che fossi pronta. Per tre volte non lo sono stata, ma oggi lo sono. Tu, il più grande amore della mia vita, arrivi dopo il dolore profondo e lo shock. Ma ci ho creduto pienamente, e ho sentito la forza per riuscirci, e ti ho desiderata così tanto che oggi, mentre ti scrivo, ti ho dentro di me".

Il trasferimento a Londra ed il matrimonio

Gianna Nannini in concerto a Napoli

Nel 2017 la cantante ha deciso di lasciare l'Italia e si è trasferita a Londra - nell'elegante quartiere di Kensington - con Penelope e la compagna Carla della quale sappiamo pochissimo. Gianna Nannini ha steso una sorta di cortina di ferro intorno alla compagna, decisissima a difendere la privacy della persona che le sta vicino da ben quarant'anni. Per Gianna e Carla un matrimonio con rito civile nella capitale inglese, una cerimonia blindatissima, con pochi amici e lontana dai paparazzi.

Chi è Carla per Gianna

Carla "è una persona di cui mi fido ciecamente", ha detto Gianna Nannini parlando della moglie. La rocker ha detto di non credere nel matrimonio e la scelta di sposarsi è stata fatta per assicurare un futuro sereno alla figlia, qualsiasi cosa succeda. La Nannini infatti ha abbandonato l'Italia per amore di Penelope, "Se mi succedesse qualcosa, Penelope per la legge italiana non avrebbe nessuno. In Inghilterra, Carla la può adottare" in Italia infatti non esiste una chiara legislatura sulla stepchild adoption e la moglie della cantante non vanterebbe nessun diritto o dovere su Penelope nel caso in cui - facendo i dovuti scongiuri - Gianna Nannini dovesse morire.