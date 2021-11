Giampiero Galeazzi, la malattia e la smentita sul parkinson

Giampiero Galeazzi è morto oggi: in una delle sue ultime apparizioni a Domenica In aveva parlato della sua malattia, smentendo però di avere il morbo di Parkinson.

Le cause della morte di Giampiero Galeazzi non sono state rivelate ma la malattia da cui era affetto non era il parkinson, ma il diabete: il noto giornalista sportivo della Rai lo aveva smentito personalmente durante una delle sue ultime apparizioni televisive come ospite di Domenica In.

Giampiero Galeazzi negli ultimi anni è apparso sempre meno in televisione: l'ultima volta che i telespettatori l'hanno visto è stato a Domenica In nella puntata andata in onda l'8 dicembre 2019. Quel giorno Mara Venier aveva chiamato in studio una serie di amici per festeggiare i 90 anni di Don Mazza, e in quell'occasione 'Bisteccone' aveva potuto riabbracciare vecchi amici come il campione del Mondo della nazionale italiana Paolo Rossi che si era commosso fino alle lacrime vedendolo.

Il telecronista di memorabili finali del canottaggio olimpico era stato negli studi del programma domenicale di Rai1 a gennaio dello stesso anno. In quell'occasione Giampiero Galeazzi volle mettere a tacere alcune voci nate dopo una sua partecipazione a Domenica In il mese precedente. Nel dicembre del 2018 Galeazzi si era presentato in studio su una sedia a rotelle. Lo stato di salute precario e le mani tremanti avevano allarmato i suoi numerosi fan, tanto che sul web si era diffusa la voce che Giampiero fosse malato di Parkinson.

Facendo una metafora sportiva Giampiero Galeazzi aveva detto di essere a 500 metri dal traguardo finale, ma Mara lo aveva rimproverato: "500 metri sono troppo pochi, ne devi fare molti di più. E quando ti volti per vedere gli amici ci sarà sempre Mara tua". La Venier poi si era alzata ed era andata ad abbracciare commossa il suo amico "Bisteccone".

Il mese dopo, Giampiero smentì il rumor sul suo stato di salute e raccontò la verità sulla sua malattia: "ho sbagliato a presentarmi in quel modo. La verità è che sono reduce da un'operazione al ginocchio sinistro, mi muovo con le stampelle - disse a Mara Venier aggiungendo - Lo studio era pieno di cavi e per non rischiare, un assistente ha pensato bene di mettermi su una carrozzina. Non ho il parkinson ma ho problemi di diabete. Ho sbalzi di pressione, gonfiore alle gambe. Quando mi emoziono, mi tremano le mani".