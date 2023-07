Giacomo Giorgio, il Ciro Ricci di Mare fuori, testimonial della campagna sulla sicurezza stradale (VIDEO)

Autostrade per l'Italia sta per lanciare una campagna nazionale per la sicurezza stradale, supportata anche dalla Polizia di Stato. Come testimonial è stato scelto Giacomo Giorgio, noto per il suo ruolo di Ciro Ricci nella serie cult Mare fuori di Rai 2, un modo intelligente per raggiungere il pubblico giovane e sensibilizzarlo sulla sicurezza stradale.

Giacomo Giorgio è un attore molto popolare tra i giovani, e la sua partecipazione come testimonial potrebbe contribuire ad attirare l'attenzione su questa importante iniziativa. La scelta di un personaggio televisivo amato può sicuramente generare interesse e coinvolgimento da parte dei giovani spettatori, incoraggiandoli ad adottare comportamenti più sicuri sulle strade.

La campagna è supportata da un video diretto da Carmine Elia, regista di Mare fuori e da spot radiofonici. Attraverso immagini ed audio verranno suggeriti comportamenti corretti che è buona norma adottare quando ci si mette al volante come il rispetto dei limiti di velocità, l'uso delle cinture di sicurezza. La campagna, ovviamente, sottolinea i rischi dell'utilizzo degli smartphone al volante.

"Non chiudere gli occhi. La sicurezza stradale riguarda anche te" è il titolo della campagna che si concentra sull'alto numero di vittime: "Oltre 3.100 vittime su strada, in un anno, è un dato che non possiamo accettare". Giacomo Giorgio, che nella prossima stagione vedremo nella serie Doc - Nelle tue mani, simboleggia una delle tante vittime della strada: "Tra mezz'ora sarò vittima di un incidente stradale", dice salutando la madre.

Speriamo che questa campagna nazionale per la sicurezza stradale abbia successo nel sensibilizzare le persone sull'importanza di adottare comportamenti sicuri durante la guida e nel ridurre gli incidenti stradali in Italia. L'augurio è che la partecipazione di un testimonial amato come Giacomo Giorgio possa svolgere un ruolo significativo nel raggiungere questo obiettivo.