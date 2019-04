Giacomo Battaglia è morto: fu uno dei volti del Bagaglino

Giacomo Battaglia si è morto a 54 anni a causa di un ictus che lo aveva colpito alcuni mesi fa: star de il Bagaglino, il comico era stato uno dei personaggi di punta dello show.

Giacomo Battaglia era nato a Reggio Calabria nel 1965, nel 1990 partecipò alla trasmissione di RAI 2 Stasera mi butto insieme a Gigi Miseferi. Il duo formatosi nelle radio locali calabresi, fu notato da Francesco Pingitore che decise di ingaggiarli per Il Bagaglino, dove Giacomo Battaglia fece divertire il pubblico televisivo con la sua imitazione del giornalista e conduttore televisivo Bruno Vespa.

Tra le sue apparizioni televisive ricordiamo le numerose partecipazioni alla trasmissione televisiva Quelli che il calcio, il comico era tifoso della Reggina. Gigi Miseferi ha voluto ricordare il suo compagno di sempre con un ultimo saluto su Facebook scrivendo tra l'altro "ciao Giacomo, fratello, amico collega. La mia vita sarà sempre declinata al plurale" e continuando "non so come esprimere il dolore e il dispiacere per l'addio di Giacomo".

Giacomo Battaglia era in coma dopo un ictus che lo aveva colpito a giugno, subito dopo aver fatto divertire per l'ultima volta il suo pubblico in uno spettacolo. La camera ardente sarà allestita al teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, domani martedì 2 aprile dalle ore 10.30, i funerali si terranno alla Chiesa degli Artisti di San Giorgio al Corso alle ore 15.00.