Ghosts of War: il trailer del film horror con Brenton Thwaites

Ghosts of War arriverà sugli schermi americani il 18 giugno su DirecTV, mentre il 17 luglio sarà distribuito on demand e in streaming, e il trailer regala qualche anticipazione riguardante l'horror con star Brenton Thwaites.

Il video mostra i soldati al centro della storia arrivare in un lussuoso edificio abbandonato, ritrovandosi alle prese con un attacco dei nemici. I giovani fanno poi una sconvolgente scoperta sovrannaturale e iniziano a vivere delle esperienze terrificanti che li portano a vivere ciò che hanno affrontato gli abitanti per mano dei nazisti.

Il film che debutterà negli USA tra pochi giorni è stato scritto e diretto da Eric Bress.

Ghosts of War avrà come protagonisti cinque soldati americani che devono affrontare una missione verso la fine della seconda Guerra Mondiale. I militari si ritrovano in un castello francese in passato occupato da un gruppo di nazisti e la situazione scivola nella follia quando incontrano un nemico sovrannaturale più terrificante di tutto quello che hanno visto in battaglia.

Oltre a Brenton Thwaites, nel cast del progetto ci sono anche Alan Ritchson (Titans), Skylar Astin (Pitch Perfect), Theo Rossi (Sons of Anarchy), Kyle Gallner (American Sniper), Billy Zane (Titanic), e Shaun Toub (Iron Man).