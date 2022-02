Ghosted: Adrien Brody si unisce a Chris Evans e Ana de Armas per il nuovo film di Apple

Secondo quanto riferito da Deadline, il premio Oscar Adrien Brody reciterà insieme a Chris Evans e Ana de Armas (No Time to Die, Blade Runner 2049) in Ghosted, il film d'azione prodotto da Apple e diretto da Dexter Fletcher.

I prossimi progetti di Brody includono Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty della HBO, il thriller misterioso See How They Run, Blonde di Andrew Dominik dove si riunirà con la de Armas, Asteroid City di Wes Anderson, il thriller drammatico Manodrome con Jesse Eisenberg e The Salamander Lives Twice al fianco di Vera Farmiga.

La pellicola, descritta come un "film d'azione con sfumature romantiche", sarà prodotta da Apple Studios e da Skydance, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Paul Wernick e Rhett Reese, sceneggiatori dei due film di Deadpool e dei film di Zombieland.

Dexter Fletcher, oltre a Rocketman, ha anche diretto film del calibro di Eddie the Eagle - Il coraggio della follia, Sunshine on Leith e Wild Bill. Oltre a questo il cineasta è anche stato scelto come nuovo regista per il terzo film di Sherlock Holmes della Warner Bros, anche se per adesso non ci sono aggiornamenti in proposito.