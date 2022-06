Ghostbusters: Netflix svilupperà una serie animata, Jason Reitman tra i produttori

La saga di Ghostbusters si espande con l'arrivo di una nuova serie animata, in fase di sviluppo per conto di Netflix, che sarà prodotta dal regista Jason Reitman insieme al socio di Ghost Corps, Inc. Gil Kenan. La serie sarà realizzata da Sony Pictures Animation. Insieme, Reitman e Kenan hanno scritto l'hit Ghostbusters: Legacy.

Ghostbusters: Legacy, padre e figlio, Ivan Reitman e Jason Reitman insieme sul set

Come anticipa Variety, i dettagli esatti della trama della nuova serie animata sono attualmente tenuti nascosti. Nessuno sceneggiatore è ancora collegato allo show che sarà prodotto da Netflix e Ghost Corps, Inc., che ha sede presso la Columbia Pictures di Sony.

Il progetto di Netflix sarà la terza serie animata ispirata alla saga di Ghostbusters dopo The real ghostbusters - I veri acchiappafantasmi, andata in onda per 140 episodi su ABC dal 1986 al 1991, che proseguiva le avventure dei protagonisti dei film di Ivan Reitman. Lo show è stato seguito da Extreme Ghostbusters, in onda per 40 episodi. Lo show vedeva protagonisti una serie di nuovi personaggi, ma guidare il team era il veterano Egon Spengler.

Ghostbusters: Legacy, gli omaggi al film originale

Il franchise di Ghostbusters è stato lanciato nel 1984 con il primo film, diretto da Ivan Reitman e co-scritto dalle star Dan Aykroyd e Harold Ramis. Poi è seguito Ghostbusters II - Acchiappafantasmi II nel 1989, che ha riportato in azione il cast originale e il team creativo. Nel 2014 Paul Feig ha diretto un reboot al femminile che ha ricevuto un'accoglienza controversa. Ghostbusters: Legacy è stato presentato in anteprima nel novembre 2021. È stato ben accolto dalla critica e ha incassato quasi 200 milioni in tutto il mondo contro un budget dichiarato di 75 milioni.