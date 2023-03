Ghostbusters: Legacy 2, Jason Reitman condivide una foto della caserma dei pompieri

Ghostbusters: Legacy 2 è stato annunciato da tempo e ora Jason Reitman ha aggiornato i fan della saga degli acchiappafantasmi condividendo una foto che lo ritrae accanto a Gil Kenan.

Il co-sceneggiatore del capitolo precedente avrà l'incarico di regista del sequel e i due hanno posato sorridenti vicino alle scenografie che sono state create per portare in vita gli spazi della caserma dei pompieri.

Il sequel di Ghostbusters: Legacy dovrebbe intitolarsi proprio Firehouse e, alcune settimane fa, Kenan aveva condiviso uno scatto che lo ritraeva di fronte alla caserma dei pompieri che aveva ispirato il quartier generale degli acchiappafantasmi nei film originali.

La nuova foto condivisa da Jason Reitman è la conferma definitiva che la storia sarà nuovamente ambientata a New York e sul grande schermo dovrebbe apparire proprio la sede del gruppo che lotta contro varie creature sovrannaturali.

Ghostbusters, il reboot che vira sulla commedia e omaggia il passato

Il film che ha introdotto una nuova generazione di acchiappafantasmi, mantenendo però un legame con l'opera originale, aveva anticipato in una scena post credit che l'ambientazione del prossimo capitolo tornerà a essere la Grande Mela. Nella continuazione della storia sarà ancora protagonista la famiglia interpretata da Carrie Coon e dai giovani Mckenna Grace e Finn Wolfhard. Il cast al completo, che comprende anche Paul Rudd, dovrebbe fare ritorno nella nuova avventura.

Ghostbusters: Legacy era stato distribuito dalla Sony con molte sale in tutto il mondo ancora chiuse, riuscendo comunque a incassare 200 milioni di dollari in tutto il mondo.

L'estate scorsa era stata annunciata una data di uscita del sequel fissata per il 20 dicembre 2023.