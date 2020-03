Ghost in the shell SAC_2045: il trailer della serie animata prodotta per Netflix

Netflix ha condiviso online il trailer della nuova serie animata Ghost in the shell SAC_2045, in arrivo su Netflix il 23 aprile.

Ghost in the Shell: SC_2045, di cui Netflix ha condiviso un nuovo trailer, arriverà sulla piattaforma di streaming il 23 aprile.

Il video svela le prime anticipazioni riguardanti gli episodi della serie, mostrando il ritorno in azione dei personaggi del famoso franchise.

La sinossi ufficiali del nuovo progetto televisivo dichiara: Ghost in the Shell, un franchise epocale di fantascienza ambientato in un futuro non lontano, riunisce Kenji Kamiyama e Shinji Aramaki presentandone la visione dell'anno 2045 nella serie Ghost in the Shell: SAC_2045.

Guidata dalla cyborg Motoko Kusanagi, la Sezione di pubblica sicurezza n. 9 si prepara ancora una volta a combattere il crimine cibernetico.

Nel cast di doppiatori della versione originale ci sono Atsuko Tanaka, Akio Ohtsuka, Kōichi Yamadera, Yutaka Nakano, Toru Ohkawa, Takashi Onozuka, Tarô Yamaguchi, Sakiko Tamagawa, Osamu Saka nei ruoli, rispettivamente, di Motoko Kusanagi, Batou, Togusa, Ishikawa, Saito, Paz, Borma, i Tachikoma e Daisuke Aramaki.

La serie co-diretta da Kenji Kamiyama e Shinji Aramaki, con Ilya Kuvshinow in veste di character designer, sarà composta da due stagioni composte da 12 episodi ciascuna.