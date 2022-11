GFVIP7, Micol Incorvaia a Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: "Chiudiamo ogni tipo di comunicazione""

Nella casa del Grande Fratello Vip 7 continuano i litigi tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. L'ex schermitrice, da quando è entrata nella casa l'ex di Edoardo Donnamaria, non perde l'occasione per attaccarla tanto che Micol, per evitare discussioni sterili, le ha chiesto di non rivolgerle più la parola.

L'ingresso nella casa di Micol Incorvaia, nelle intenzioni degli autori, è servito a creare nuove dinamiche nel reality, la ragazza è stata legata a Edoardo Donnamaria, la loro relazione è finita ma i due sono rimasti amici. Complice una clip, fatta vedere nella puntata del 7 novembre, dove si vedevano numerosi abbracci tra i due ex, la tensione nella casa si è alzata a livelli altissimi.

Antonella Fiordelisi mal ha sopportato gli abbracci che Micol e Edoardo si sono scambiati "Per me una che fa così è una ragazza furba", ha detto riferendosi a all'Incorvaia. Quest'ultima accusa Donnamaria di aver sminuito il loro rapporto. "Tu hai semplicemente sminuito e minimizzato" e "Se ti fossi comportato in modo naturale, a quest'ora le scene degli abbracci non sarebbero sembrate delle cose fatte di soppiatto".

L'ex volto di Forum preferirebbe non interferire nella lite tra le due donne ma Micol prende una decisione drastica, poiché Antonella travisa ogni suo atteggiamento preferisce rompere qualsiasi rapporto con Edoardo all'interno della casa.

La Incorvaia non si limita a tagliare le comunicazioni solo con il suo ex, Micol, infatti, vuole evitare qualsiasi contatto anche con Antonella che l'accusa di aver tramato alle sue spalle. "Chiudiamo ogni tipo di comunicazione" conclude Micol, decisa a non farsi rovinare la sua esperienza nel Grande Fratello Vip da questa situazione, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.