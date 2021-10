GF Vip, Endemol si scusa per le parole offensive degli autori: "Frasi ingiustificabili"

Endemol ha diffuso un comunicato di scuse per le parole offensive degli autori ascoltate dai concorrenti del GF Vip e dal pubblico per un errore della regia: lo scorso lunedì i microfoni degli autori sono rimasti aperti e nella casa si sono sentite parole come "imbecilli" e "cerebrolesi".

Lunedì scorso, mentre alcuni concorrenti erano nel giardino della casa del grande Fratello Vip 6, qualcuno in regia ha dimenticato i microfoni aperti permettendo ai concorrenti di ascoltare una conversazione che, visto il contenuto, era destinata a rimanere riservata. Dopo circa 48 ore sono arrivate le scuse della casa di produzione attraverso i social.

Vediamo nello specifico cosa è successo a poche ore dall'inizio della diretta del 4 ottobre: dagli altoparlanti del giardino si è sentita una voce femminile dire "Una massa di imbecilli e cerebrolesi" e una maschile rispondere "Caz.i loro!", poi i microfoni sono stati spenti. Naturalmente ha fatto scalpore il linguaggio usato, anche perchè molti hanno ritenuto che i destinatari delle offese fossero i concorrenti.

Dopo alcune proteste sui social e dichiarazioni indignate di personaggi come l'atleta paralimpico Giuseppe Campoccio, che in una lettera al Corriere si era detto "stupito, offeso, e indignato" e poi aveva aggiunto "Io sono un cerebroleso che riesce a vincere medaglie olimpioniche mentre voi che riuscite a fare?", sono arrivate le scuse via social della Endemol Shine Italy. La casa di produzione in un comunicato diffuso sui social ha scritto: " La produzione Endemol Shine Italy si scusa per i contenuti diffusi erroneamente lunedì pomeriggio durante la diretta di GFVIP. Sono state pronunciate frasi inopportune che, benché non fossero rivolte ai concorrenti, sono ugualmente ingiustificabili".