GF Vip 5: Tommaso Zorzi come Britney Spears, il cambio di look è estremo

Tommaso Zorzi come Britney Spears: l'influencer dopo l'annuncio del prolungamento del Grande Fratello Vip 5 ha deciso per un cambio di look estremo. L'influencer si è fatto tagliare i capelli quasi a zero con un gesto che a molti ha ricordato quello della cantante statunitense.

Ieri sera Alfonso Signorini ha aperto la famigerata busta rossa che da settimane era diventato l'incubo dei concorrenti: i gieffini hanno saputo che il reality non si fermerà il 4 dicembre ma continuerà fino all'8 febbraio. Tommaso Zorzi, uno dei concorrenti più forti del Grande Fratello Vip 5, subito dopo l'annuncio ha avuto una sorta di crollo tanto che è stato costretto a prendere acqua e zucchero. Nella notte ha litigato con i suoi migliori amici, i famosi componenti della stanza blu: Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Francesco Oppini. L'influencer, che ha dichiarato di soffrire della sindrome dell'abbandono, era talmente arrabbiato che è andato a dormire nella stanza arancione con Elisabetta Gregoraci.

Stamattina appena alzato Zorzi ha chiesto ad Andrea Zelletta di prendere la macchinetta e radergli i capelli. La scena ha ricordato a molti utenti dei social il breakdown di Britney Spears che nel 2007 si fece tagliare i capelli a zero. L'associazione Tommaso/ Britney è stata fatta anche dalla sorella Gaia e da Lazzaro, l'amico che con grande ironia gestisce l'account Instagram dell'influencer in questo periodo.