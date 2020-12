GF Vip 5, Dayane Mello si scusa con Andrea Zelletta per il gossip bollente su Natalia Paragoni

Pomeriggio turbolento nella casa del Grande Fratello Vip 5 per Dayane Mello, che ha chiesto scusa tra le lacrime ad Andrea Zelletta per il gossip su Natalia Paragoni.

Giornata difficilissima al GF Vip 5 per Dayane Mello che alla fine ha chiesto scusa ad Andrea Zelletta per il gossip sulla fidanzata che ha letteralmente sconvolto ogni precario equilibrio nella casa.

Dopo l'incontro con Natalia Paragoni durante la puntata in onda ieri su Canale 5, Andrea Zelletta è venuto a conoscenza di quanto detto da Dayane sulla sua ragazza: la modella, riferendo un gossip piccante appreso in vacanza da fonte che reputa affidabilissima, ha messo in dubbio la fedeltà della Paragoni nei confronti del fidanzato. Il rumor ha sconvolto tutti ma Dayane non era la sola ad esserne venuta a conoscenza: anche Giacomo Urtis era stato raggiunto dalle stesse voci, e da fonti differenti.

Nonostante le rassicurazioni della fidanzata, il gossip ha avuto un notevole impatto sull'umore di Andrea Zelletta e ha finito per coinvolgere il chiacchiericcio di tutta la casa.

La notevole pressione, oltre al litigio con l'amica Rosalinda Cannavò, hanno spinto Dayane non solo alle lacrime, durante il pomeriggio, ma addirittura a pensare di lasciare la casa. Calmata da Cecilia Capriotti e da Maria Teresa Ruta, la brasiliana ha cercato il confronto con Andrea Zelletta per scusarsi della troppa leggerezza usata nel fare rivelazioni tanto gravi, come si vede nella clip integrale.

"Volevo chiederti scusa, ci sto veramente male, so quello che pensi, che magari avrei potuto dirtelo prima, ma sai che io ho lasciato la mia bambina da sola a Natale e non volevo che nessuno rovinasse questo momento", ha ammesso Dayane Mello tra le lacrime. Andrea Zelletta, che ha affrontato controvoglia l'argomento per tutta la giornata, è stato comprensivo ma deciso: "Capisco il tuo stato d'animo e sento che ti sei pentita per questa leggerezza. Non penso che sei una persona cattiva [...] Su una certezza potrei capirlo, ma su un chiacchiericcio non so che fare, ieri è stata come una doccia fredda. Ma sono cose che affronterò quando uscirò, mi fido ciecamente della mia ragazza. Non penso che tu abbia agito con cattiveria, vedo il tuo stato d'animo e ti perdono". I due inquilini hanno cercato di dimenticare l'accaduto stringendosi in un abbraccio, ma sull'intera questione, come sottolineato più volte da Tommaso Zorzi, restano notevoli dubbi.