Gesù è gay e ha un fidanzato: il film Netflix brasiliano nella bufera

Fa scandalo il Gesù gay del film che Netflix in Brasile ha lanciato sulla piattaforma streaming dal 3 dicembre. A Primeira Tentação de Cristo non è passato inosservato ed è stata già lanciata una petizione per farlo rimuovere dalla piattaforma streaming.

Ideato dall'irriverente collettivo di autori Porta Dos Fundos, A Primeira Tentação de Cristo (La prima tentazione di Cristo) non aspira certo a far scandalo come il film da cui evidentemente prende spunto per il titolo, quel L'ultima tentazione di Cristo di Martin Scorsese che lasciò il segno nel 1988, ma con poco sforzo ha fatto arrabbiare i cristiani, che hanno lanciato una petizione per far rimuovere il film, considerato offensivo.

Ma perché questo Gesù, interpretato da Gregory Duvivier sta facendo discutere? Perché nel film - che tra l'altro è stato proposto come speciale di Natale - Cristo torna dopo aver trascorso 40 giorni nel deserto e viene accolto con una bella festa a sorpresa da genitori e apostoli (con tanto di musica e tastiera). La vera sorpresa però è Gesu Cristo è gay ed è fidanzato con Orlando (Fábio Porchat) e lo presenta ai suoi.

Il tutto con un tono irriverente che ha fatto imbestialire alcune personalità, tra cui Eduardo Bolsonaro, figlio dell'attuale presidente del Brasile, Jair Bolsonaro: "Siamo a favore della libertà d'espressione" - ha detto su Twitter, invitando ad una riflessione - "ma vale la pena attaccare la fede religiosa dell'86% della popolazione?"

Metre Netflix Brasile difende la sua scelta di "valorizzare la libertà creativa degli artisti" con cui collaborano, pur riconoscendo che non tutti i contenuti piaceranno agli utenti, il gruppo Porta Dos Fundos, ha pubblicato un'irriverente vignetta che riprende un popolare meme di Facebook (quello in cui Dio crea qualcosa e, nel mettere insieme gli ingredienti, gli scappa la mano). In questo caso, nel creare lo speciale di Natale, gli scappa l'eresia. Nel post in questione, oltre alla vignetta, c'è anche il link alla petizione.