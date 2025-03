Germania-Italia, in chiaro o in streaming: dove seguire stasera la partita di ritorno della nazionale

Questa sera 23 marzo la nazionale italiana cerca di ribaltare il risultato dell'andata contro la Germania per accedere alla semifinale della Nations League.

Dopo la sconfitta per 1-2 subita a San Siro, l'Italia di Luciano Spalletti è chiamata a una prova di carattere nel ritorno dei quarti di finale di Nations League contro la Germania. La partita si disputerà oggi, domenica 23 marzo 2025, al Signal Iduna Park di Dortmund, con calcio d'inizio alle 20:45. Ecco dove seguire l'incontro in chiaro e in streaming.

Dove vedere la partita:

La sfida di stasera tra Germania e Italia avrà luogo presso Il Signal Iduna Park, conosciuto anche con il nome storico di Westfalenstadion, stadio calcistico di Dortmund e la casa del Borussia Dortmund. Con una capienza di 81.365 spettatori, è il più grande impianto sportivo della Germania e il settimo più capiente d'Europa. Il match sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e disponibile in streaming su RaiPlay.

Luciano Spalletti: "Ci vorrà qualcosa di straordinario "

Nel match d'andata, disputato il 20 marzo 2025 a San Siro, l'Italia è passata in vantaggio con un gol di Sandro Tonali, ma la Germania ha ribaltato il risultato assicurandosi la vittoria per 2-1. "Sapevamo di avere di fronte una squadra forte. Nella mia vita ho nascosto tante sconfitte, ma questa non volevo trattarla così, perché abbiamo fatto quello che dovevamo fare", ha detto Spalletti ai giornalisti.

Alla vigilia dell'incontro il Commissario Tecnico della nazionale italiana ha dichiarato: "Dobbiamo fare qualcosa di nuovo. Ci vorrà qualcosa di straordinario perché partiamo da uno svantaggio, ma abbiamo bisogno di un'altra prestazione come quella di giovedì. Non dobbiamo inventare l'impossibile".

Il portiere della nzionale Gianluigi Donnarumma

Probabili formazioni:

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rudiger, Tah, Raum; Goretzka, Gross; Sané, Musiala, Amiri; Burkardt.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Gatti, Bastoni, Buongiorno; Di Lorenzo, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Maldini; Kean.

La Germania, guidata da Julian Nagelsmann, cercherà di sfruttare il vantaggio acquisito all'andata, mentre l'Italia dovrà mettere in campo, come ha sottolineato Luciano Spalletti, una prestazione straordinaria per ribaltare il risultato e conquistare l'accesso alle semifinali. Chi si qualificherà tra Germania e Italia, affronterà una tra Danimarca e Portogallo.