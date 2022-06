Shakira tradita da Gerard Piqué con una studentessa ventenne: amore al capolinea?

Shakira avrebbe lasciato Gerard Piqué quando ha scoperto di essere stata tradita: il calciatore del Barcellona starebbe infatti frequentando una studentessa di vent'anni. La notizia è stata data dal giornale spagnolo El Periodico, che racconta che da qualche settimana il difensore della nazionale iberica sarebbe tornato a vivere da solo.

Shakira e Gerard Piqué si sono conosciuti in Sudafrica nel 2010, il difensore catalano ha partecipato alla realizzazione del video Waka Waka (This Time for Africa), inno ufficiale del campionato mondiale di calcio, interpretato dalla cantante colombiana. I due hanno due figli: Milan Piqué Mebarak, nato il 22 gennaio del 2013, e Sasha Piqué Mebarak, nato il 29 gennaio del 2015.

I rumors arrivati dalla Spagna riportano che Shakira ha scoperto il tradimento del marito, "La cantante l'ha beccato con un'altra e stanno per separarsi", scrive El periodico che poi aggiunge altri particolari "Già da un mese, il campione si sarebbe trasferito nel suo appartamento da scapolo, un attico in Carrer de Muntaner vicino a Plaça Adrià, lo stesso che condivideva con Shakira all'inizio della loro relazione".

Sul quotidiano spagnolo è tracciato anche l'identikit della 20enne con cui Piqué (35 anni), ha tradito la madre dei suoi figli "si tratta di una ventenne bionda, studentessa universitaria che oltre a studiare fa la hostess".

Laura Fa, conduttrice di un podcast molto noto in Spagna, ha raccontato che Gerard Piqué è stato visto molte volte in locali notturni a Barcellona, in compagnia di alcuni compagni di squadra, in particolare con il giovane Riqui Puig, 22 anni. Il gruppo di calciatori era spesso circondato da giovani ragazze con le quali facevano le ore piccole "nonostante, poche ore dopo, si sarebbero dovuti presentare sul campo d'allenamento".

Secondo il quotidiano spagnolo, Gerard Piqué e Shakira sarebbero in procinto di rilasciare una dichiarazione "Non sappiamo se siamo vicini a una smentita oppure all'annuncio della separazione. Di sicuro i due stanno attraversando il momento peggiore della loro relazione", chiosa l'articolo.