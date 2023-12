Gerard Depardieu accusato di violenza sessuale da un'altra attrice

Gerard Depardieu, dopo le accuse di stupro e violenza sessuale del 2018, è stato accusato nuovamente per un episodio che risalirebbe al 2007.

L'attrice francese Hélène Darras ha presentato una denuncia alla polizia sostenendo che Depardieu l'avrebbe aggredita sessualmente durante le riprese di Disco nel 2007. La notizia, riportata per la prima volta dall'emittente francese France 2, è stata confermata a Variety dall'ufficio del procuratore di Parigi, che ha dichiarato di stare "indagando sulla denuncia internamente per il momento".

"Stiamo analizzando la denuncia per capire se debba essere gestita separatamente o come parte del caso in corso [derivante dalle accuse di stupro del 2018]", ha detto un portavoce dell'ufficio del procuratore di Parigi.

Alla domanda se la denuncia rientri nella giurisdizione francese, il portavoce ha risposto che "dipende da come la prendiamo in considerazione, ed è per questo che la stiamo studiando e non l'abbiamo ancora trasferita all'unità investigativa dedicata".

Gerard Depardieu accusato di molestie sessuali da 13 donne diverse

Depardieu era stato incriminato nel dicembre 2020 per le accuse di stupro e violenza sessuale legate a una causa intentata nel 2018 dall'attrice Charlotte Arnould. Il caso era stato precedentemente archiviato nel 2019 per mancanza di prove, e poi riaperto nel 2020, con le accuse penali presentate in tribunale a dicembre. Nei mesi scorsi, altre donne si sono fatte avanti accusando di violenza sessuale l'attore francese.