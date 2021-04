Georgina Rodriguez sbarca su Netflix, Cristiano Ronaldo si complimenta: "Sono fiero di te"

Netflix e Georgina Rodriguez hanno stretto un accordo: la compagna di Cristiano Ronaldo sarà uno dei volti delle nuove produzioni annunciate dalla divisione spagnola della piattaforma e, tra i tanti complimenti incassati, ha ricevuto naturalmente anche quelli del suo inseparabile fidanzato.

Con un post su Instagram, condiviso dalla stessa Georgina Rodriguez, Netflix Spagna ha annunciato l'arrivo, nel corso del 2021, di un docu-reality dedicato proprio a lei, che si chiamerà semplicemente Georgina.

Con oltre 24 milioni di follower, la 27enne non è solo una modella e un'imprenditrice, come ci ha tenuto a sottolineare la piattaforma streaming in una nota ufficiale, ma è famosa anche per essere una mamma - di 4 bambini - super impegnata e compagna di quello che è oggi il calciatore più famoso al mondo.

Il docu-reality, però, promette di mostrare molto altro, ovvero tutto quello che c'è dietro alla facciata pubblica, tra alti e bassi quotidiani, indagando anche in una storia d'amore che la stessa protagonista ha spesso definito meravigliosa ma faticosa.

E Cristiano Ronaldo? Lui per il momento ha condiviso la bella notizia e si è complimentato con Georgina Rodriguez anche pubblicamente, condividendo l'annuncio di Netflix Spagna nelle sue stories su Instagram e accompagnandolo con un tenero messaggio: "Complimenti tesoro. Sono molto fiero di te".