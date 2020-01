Georgina Rodriguez, chi è la modella che sarà a Sanremo 2020?

Ecco chi è Georgina Rodriguez, la modella e compagna di Cristiano Ronaldo che sarà al fianco di Amadeus in una delle quattro serate del Festival di Sanremo 2020 che andrà in onda dal 4 all'8 febbraio.

Classe 1994 e originaria di Jaca, in Spagna Georgina Rodriguez, è la splendida modella che con le sue curve ed il suo fascino ha conquistato il cuore del calciatore Cristiano Ronaldo e quest'anno affiancherà Amadeus in una delle quattro serate a Sanremo 2020 scopriamo cosa c'è da sapere sulla modella e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità!

Festival di Sanremo 2020

Un primo piano di Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez è una delle co-conduttrici che affiancherà Amadeus al Festival di Sanremo 2020 in onda su Rai 1 dal 4 all'8 febbraio. La sua partecipazione è considerata una degli assi della manica di Amadeus che oltre a contare sulla sua bellezza spera di convincere il suo illustre compagno a presenziare ad una delle serate del festival. La modella spagnola potrebbe salire sul palco nella terza serata, quella dedicata alle cover, insieme a Alketa Vejsnu. Negli ultimi giorni sono circolate voci su una rottura tra Giorgina e la RAI, la modella avrebbe chiesto un compenso di centomila euro, considerato troppo alto dalla RAI, ma poi l'accordo è stato raggiunto, anche se le cifre del compenso non sono state diffuse.

Vita Privata

Georgina Rodriguez con Cristiano Ronaldo

Nata sotto il segno dell'Acquario il 27 gennaio del 1994 Georgina Rodriguez ha studiato danza classica dall'età di quattro anni. Legatissima alla sua famiglia, le piace ricordare le sue umili origini. Circa un anno fa ha perso il padre di 70 anni dopo un'ischemia che lo aveva colpito due anni prima. I paparazzi le fotografano nel 2016 a Disneyland Paris in compagnia di Ronaldo, i due si fidanzano ufficialmente poco tempo dopo e Il 12 novembre 2017 la Rodriguez partorisce la figlia del calciatore, la piccola Alana Martin, la quarta figlia per Ronaldo dopo Cristiano Junior (7 anni) e i gemellini Eva e Mateo (2 anni) nati tutti, secondo i rumors, da madre surrogata. In un'intervista ad un tabloid inglese ha detto che va a dormire in intimo sexy: "Perché la lingerie ha tutto e fa anche felice il tuo uomo".

Carriera

Una foto di Georgina Rodriguez

Abbandonati i sogni di ballerina classica Georgina Rodriguez si trasferisce in Inghilterra come ragazza alla pari per imparare la lingua. Tornata in Spagna inizia a lavorare come commessa per Gucci e Prada e contemporaneamente come modella per un'agenzia madrilena. Dopo che la sua relazione con Ronaldo diventa di pubblico dominio la sua carriera decolla. Il sito money.it le ha fatto un po' di conti in tasca sostenendo che per ogni scatto su Instagram Georgina guadagna 8.500 dollari.