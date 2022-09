George Lucas: il museo di Lucasfilm posticipa l'apertura al 2025

Brutte notizie per tutti coloro che volevano scoprire il prima possibile i contenuti del nuovo Lucas Museum of Narrative Art: il museo di George Lucas avrebbe dovuto aprire i battenti l'anno prossimo ma, secondo quarto riportato da The Hollywood Reporter, l'inaugurazione non avverrà prima del 2025. Ciò significa che l'apertura al pubblico avrà luogo oltre un decennio dopo l'annuncio del progetto.

Nonostante vedendo il nome di George Lucas sia naturale pensare che il museo sarà dedicato solamente all'arte cinematografica, non è questo il caso. Ovviamente la settima arte sarà parte integrante della collezione, dato che molto probabilmente conterrà l'archivio di Lucasfilm, per il quale i fan di Star Wars impazziranno. Inoltre, l'edificio sarà anche casa del Separate Cinema Archive, il quale racconta le storie del cinema afroamericano negli Stati Uniti.

Le cronache vanno però oltre ai film: l'arte in ogni sua forma sarà presente nel museo, dai dipinti nativo-americani di Norman Rockwell ai fumetti di Jack Kirby. Le costruzioni del Lucas Museum of Narrative Art sono cominciate nel 2018 nell'area dell'Exposition Park a Los Angeles; l'edificio doveva, però, originariamente essere collocato a San Francisco, dato che è la sede di Lucasfilm e del Skywalker Ranch. Purtroppo i lavori hanno dovuto affrontare svariati problemi, tra cui l'emergenza sanitaria, e non possiamo che sperare che l'apertura nel 2025 non venga ulteriormente posticipata.