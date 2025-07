George Lucas farà la sua prima apparizione al San Diego Comic-Con

George Lucas, il celebre creatore di Star Wars, è pronto a fare il suo debutto al San Diego Comic-Con, evento al quale non ha mai partecipato prima. Un nuovo annuncio ufficiale conferma la sua presenza alla prossima edizione dell'iconica manifestazione.

Domenica 27 luglio, Lucas sarà ospite nella Hall H insieme al regista Guillermo del Toro e a Doug Chiang, vicepresidente senior e direttore esecutivo del design di Lucasfilm, vincitore di un premio Oscar. La conversazione sarà moderata da Queen Latifah e verterà sul prossimo progetto di Lucas: il Lucas Museum of Narrative Art, che aprirà le porte nel 2026 all'Exposition Park di Los Angeles.

Il Lucas Museum of Narrative Art

Il museo raccoglierà la collezione personale di Lucas, composta da opere di grandi artisti che hanno raccontato storie con le loro creazioni, come N.C. Wyeth, Norman Rockwell, Frida Kahlo e Beatrix Potter. Saranno inoltre esposte opere di fumettisti come Alison Bechdel e R. Crumb, oltre a fotografie di Gordon Parks, Dorothea Lange e Henri Cartier-Bresson. Un'area speciale sarà dedicata all'Archivio Lucas, che includerà oggetti di scena e modelli provenienti dalla lunga carriera cinematografica di Lucas.

George Lucas e gli Stormtrooper

L'interesse per la narrazione attraverso media diversi è un tema caro anche a Guillermo del Toro, noto per la sua capacità di unire diversi linguaggi artistici, e a Doug Chiang, che ha collaborato con Lucas fin dagli anni '90, lavorando come supervisore degli effetti visivi e contribuendo a definire l'estetica della trilogia prequel di Star Wars. Chiang è stato fondamentale anche dopo l'acquisizione di Lucasfilm da parte della Disney, diventando una figura chiave nel design del franchise, al pari del leggendario Ralph McQuarrie.

Questa partecipazione segna anche un momento storico: George Lucas non è mai stato ospite ufficiale del San Diego Comic-Con, nonostante Star Wars abbia avuto un ruolo cruciale nel rendere famoso l'evento.

Nel 1976, infatti, Charles Lippincott, storico responsabile marketing, portò il materiale promozionale del primo film Guerre stellari al Comic-Con, quasi un anno prima dell'uscita nelle sale. Tra i pezzi esposti c'era anche il celebre poster di Howard Chaykin, che fece sognare i fan e anticipò un fenomeno culturale globale.

George Lucas sul set de Guerre stellari: Il ritorno dello Jedi

David Glanzer, responsabile comunicazioni e strategia del Comic-Con, ha commentato: "Siamo entusiasti di accogliere George Lucas al Comic-Con per la prima volta. Quasi cinquant'anni fa, Guerre stellari fece una delle sue prime apparizioni proprio qui, con il poster leggendario di Howard Chaykin come protagonista. Il ritorno di Lucas, ora per presentare il Lucas Museum of Narrative Art, rappresenta un momento straordinario. La sua passione per la narrazione visiva e la creazione di mondi risuona profondamente con la nostra comunità. La missione del museo, che celebra l'arte narrativa in tutte le sue forme, incarna perfettamente lo spirito che il Comic-Con sostiene fin dalla sua nascita".