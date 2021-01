George Gerdes è morto a 71 anni, aveva recitato in serie come Seinfeld e X-Files

George Gerdes è morto venerdì 1 gennaio 2021 all'età di 72 anni, nel corso della sua carriera aveva recitato in numerose serie tv come Seinfeld, Bosch e Grey's Anatomy.

L'attore ha perso la vita a causa di un aneurisma che lo aveva colpito un giorno prima e il triste annuncio è stato confermato anche da Titus Welliver, suo collega sul set dell'adattamento dei romanzi di Michael Connelly.

L'attore e cantautore George Gerdes aveva inciso negli anni '70 gli album Obituary e Son of Obituary, ottenendo una grande popolarità internazionale.

Il suo volto è poi diventato molto conosciuto dagli appassionati di serie tv grazie a ruoli come quello in Seinfeld in cui ha interpretato un vigilante dando vita a delle scene esilaranti con George Costanza, mentre negli anni '90 era apparso in una puntata di X-Files con la parte di un predicatore dotato di poteri da guaritore.

Tra gli show in cui ha lavorato ci sono poi Walker Texas Ranger, Picket Fences, NYPD Blue, The Practice, Lost, Grey's Anatomy, Triue Blood e Brothers & Sisters.

Gerdes ha invece recitato in progetti destinati al grande schermo come Millennium - Uomini che odiano le donne, Amistad e Hidalgo.

George ha inoltre lavorato a teatro ed è stato protagonista di spettacoli come Codice d'onore scritto da Aaron Sorkin e diretto da Don Scardino, e Fool for Love e Modigliani.