George Clooney non venderà Villa Oleandra: 'Notizia falsa'

George Clooney non ha alcuna intenzione di vendere la sua splendida abitazione sul lago di Como: 'Villa Oleandra in vendita? Non è vero'.

George Clooney non sta affatto vendendo la sua villa sul Lago di Como. Durante una recente intervista, l'attore ha smentito la diceria secondo cui avrebbe messo in vendita Villa Oleandra e, in seguito, anche un rappresentante della star ha confermato che la casa non è stata messa in vendita.

"La prima volta che ne ho sentito parlare è stato quando Page Six ha pubblicato la notizia. Tutti ne hanno parlato ma non è assolutamente vero," ha dichiarato l'attore tramite il suo portavoce, secondo quanto rivelato dalla rivista People.

Vincent Cassel e George Clooney in Ocean's Twelve

Il Lago di Como è un luogo molto caro a George che, nel corso degli anni, ha ospitato molti amici celebri nella sua meravigliosa villa, visitata per la prima volta nel 2004 con il cast di Ocean's Twelve. Una volta acquistata, sono state molte le stelle che sono venute a trovare George sulle sponde del lago: da Jennifer Aniston ed Emily Blunt fino a Bill Murray e Matt Damon.

Nel 2021 George Clooney ha giocato un ruolo fondamentale nell'aiutare la regione quando è stata colpita da innumerevoli frane causate dalle forti piogge. All'epoca la star ha dichiarato: "È molto peggio di quanto pensassi. Ho parlato con il sindaco - ci sarà molto lavoro, ci vorranno milioni di dollari, ma questa città è forte. Reagirà e tornerà migliore di prima. È una città molto resiliente."