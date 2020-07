George Clooney intervisterà Barack Obama per raccogliere fondi a favore di Joe Biden

George Clooney sarà impegnato in una conversazione virtuale con l'ex presidente Barack Obama per sostenere la campagna presidenziale di Joe Biden.

George Clooney sarà impegnato in una conversazione virtuale con l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama in occasione di una raccolta fondi a favore della campagna presiedenziale di Joe Biden. L'appuntamento, che si svolgerà nella serata di oggi, sarà infatti a favore di Biden Victory Fund, un comitato creato in collaborazione con il Partito Democratico.

Le persone interessate ad assistere all'evento potranno pagare un biglietto con un prezzo a partire da 250 dollari, con l'obiettivo di raggiungere quota 250.000 dollari. George Clooney aveva sostenuto le due campagne presidenziali di Barack Obama e nel 2012 aveva organizzato una raccolta fondi a Studio City. Nel 2016, invece, l'attore si era impegnato per sostenere Hilary Clinton.

Joe Biden sta ottenendo l'approvazione di molte celebrità americane e domenica si è svolto un concerto virtuale che ha potuto contare sulle performance di star come John Legend e Dave Matthews, raggiungendo 800.000 dollari grazie alle donazioni.

Obama da tempo sostiene Biden e a giugno ha contribuito a raccogliere oltre 11 milioni di dollari a favore della sua campagna presidenziale.