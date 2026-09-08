Geopop Racconta debutta su Nove: stasera la prima puntata sull’11 settembre

Debutta questa sera in prima serata su Nove Geopop Racconta, il nuovo programma che porta sul piccolo schermo il metodo divulgativo diventato popolare sul web. Al timone ci sarà Andrea Moccia, geologo e fondatore di Geopop, pronto a trasformare alcuni dei più drammatici eventi della storia recente in racconti scientifici accessibili e ricchi di spiegazioni.

Geopop Racconta, cosa vedremo nella prima puntata su Nove

Per Moccia si tratta di un passaggio importante: dopo il successo conquistato online, Geopop approda infatti alla televisione con un progetto che punta a raccontare tragedie, incidenti e grandi eventi attraverso la scienza, la tecnologia e l'analisi dei fatti.

La prima puntata, in onda questa sera 8 settembre su Nove, sarà dedicata agli attentati dell'11 settembre 2001. A 25 anni da quella giornata che ha cambiato la storia contemporanea, il programma ricostruirà ciò che accadde alle Torri Gemelle, seguendo la sequenza degli eventi dal primo impatto fino ai successivi crolli.

Spazio anche alla struttura dei due grattacieli e alle ragioni tecniche che contribuirono al loro cedimento. Il racconto si concentrerà inoltre sulle difficoltà incontrate dalle persone presenti all'interno degli edifici e sulle condizioni estreme a cui furono sottoposte le strutture in acciaio. Un approfondimento specifico sarà riservato anche alla Torre 7, crollata alcune ore dopo le Torri Gemelle.

Chernobyl, Fukushima e Titanic tra le prossime puntate

Il viaggio di Geopop Racconta proseguirà con altri tre grandi eventi, analizzati attraverso una prospettiva scientifica. La seconda puntata sarà dedicata a Chernobyl e alla dinamica che portò all'incidente del reattore RBMK. Andrea Moccia entrerà nel funzionamento della centrale per spiegare come difetti tecnici, caratteristiche del progetto e scelte compiute durante il test contribuirono a trasformare una situazione complessa in una catastrofe. Tra gli argomenti affrontati ci sarà anche il particolare comportamento delle barre di controllo negli ultimi istanti dell'esperimento, oltre agli effetti delle radiazioni sull'organismo umano.

Il terzo appuntamento guarderà invece al disastro di Fukushima, partendo dal terremoto dell'11 marzo 2011 e dal successivo tsunami. Il programma ricostruirà la formazione dell'onda e il suo impatto sulla centrale, spiegando anche come l'acqua riuscì a compromettere i sistemi di alimentazione necessari per mantenere operativo l'impianto. Verranno inoltre chiarite le differenze principali tra l'incidente giapponese e quello di Chernobyl, compreso il diverso livello di radioattività dispersa nell'ambiente.

A chiudere il ciclo sarà infine il Titanic. Il celebre naufragio verrà riletto andando oltre la tradizionale storia dell'iceberg: progettazione della nave, materiali utilizzati all'inizio del Novecento, compartimenti stagni, propulsione e tecnologie disponibili nel 1912 saranno alcuni degli elementi messi sotto esame per capire come una serie di fattori abbia contribuito alla tragedia.

L'obiettivo di Geopop Racconta sarà dunque quello di andare oltre il semplice racconto dell'evento, cercando di spiegare perché determinate tragedie sono avvenute e quali meccanismi scientifici e tecnologici si nascondono dietro ciò che è accaduto.