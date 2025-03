Gene Hackman: la polizia ammette di aver commesso un errore iniziale sulla scena del crimine

La polizia ha ammesso di aver parzialmente sbagliato una valutazione iniziale sul luogo del ritrovamento del corpo di Gene Hackman a Santa Fe, in Nuovo Messico.

Gli agenti che indagano sulla morte dell'attore e di sua moglie Betsy Arakawa, hanno confessato pubblicamente di aver commesso un errore nella fase iniziale dell'indagine.

Il riconoscimento errato del cane di Gene Hackman

Il primo rapporto della polizia indicava che il pastore tedesco dell'attore, Bear, era stato trovato morto nel suo recinto, nello stesso momento in cui Hackman e Arakawa erano stati scoperti nella loro casa.

Gene Hackman nel film La conversazione

In seguito, gli agenti hanno chiarito che Bear e l'altro cane della coppia, un incrocio tra Akita e un pastore, di nome Nikita, erano in realtà sani e salvi in una pensione per animali nelle vicinanze.

I chiarimenti della polizia sui cani di Gene Hackman

In base a quanto riporta USA Today, il cane ritrovato senza vita nell'abitazione era Zinna, un incrocio di razza Australian Kelpie. Nel rapporto della polizia che richiedeva un mandato di perquisizione era segnato invece 'un cane pastore tedesco di colore marrone, deceduto'.

La portavoce dell'ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fe, Denise Womack-Avila, ha cercato di fornire una spiegazione all'errato riconoscimento dei colleghi.

Gene Hackman in una scena di Il braccio violento della legge

"I nostri agenti non hanno a che fare con i cani quotidianamente" ha spiegato "Al momento, non posso fornire informazioni sulle condizioni o lo stato del corpo del cane al momento della scoperta". Gene Hackman è scomparso a 95 anni e le cause del decesso non sono state ancora confermate.