Gene Hackman a 91 anni sta bene e oggi vive in New Mexico, ecco una nuova foto dell'attore

Gene Hackman ha detto addio al mondo del cinema ormai da quasi due decenni e oggi è stata condivisa una nuova foto che lo ritrae felice, insieme a qualche dettaglio su come trascorre le giornate. L'attore è ritratto in uno scatto realizzato dallo storico del cinema e autore James L Neibaur che ha regalato molta gioia ai fan di Hackman.

Neibaur ha scritto online: "Gene Hackman si è ritirato dal mondo della recitazione 17 anni fa, ma recentemente si è fatto scattare questa foto per mostrare che a 91 anni è vivo e sta bene, e vive in New Mexico. Va ogni giorno in bicicletta e rimane attivo e impegnato con hobby e amici".

L'ultimo film in cui ha recitato Gene Hackman è Due candidati per una poltrona del 2004, e successivamente ha collaborato alla realizzazione di alcuni documentari a tema militare. Tra i ruoli più famosi dell'attore, quello di Lex Luthor nei film di Superman, oltre ad aver ottenuto delle nomination agli Oscar per i film Bonnie and Clyde, Anello di sangue e Mississippi Burning.

Tra gli innumerevoli film amati dagli spettatori in cui ha recitato Gene Hackman ricordiamo poi L'avventura del Poseidon, Quell'ultimo ponte, Get Shorty e Behind Enemy Lines.