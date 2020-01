Gene Gnocchi: lo spettacolo inedito stasera su Comedy Central!

È Gene Gnocchi il protagonista dell'ultimo appuntamento di Comedy Central Presenta: stasera alle 21.00 sul canale di ViacomCBS Networks Italia dedicato all'intrattenimento e alla comicità presente su Sky al canale 128 e in streaming su NOW TV - spazio allo spettacolo inedito di uno dei più popolari comici italiani.

Con 6 spettacoli inediti di 60 minuti ciascuno, Comedy Central il lunedì sera porta il teatro direttamente sul piccolo schermo. Ogni puntata di Comedy Central Presenta è uno spettacolo monografico, rigorosamente inedito, di un grande comico italiano: risate per tutti i gusti, per una serata all'insegna del divertimento! Tutti gli episodi sono stati registrati nello storico Teatro San Babila di Milano, ma dal divano di casa sarà come stare in prima fila.

L'appuntamento con Gene Gnocchi promette di far ridere di gusto, dall'inizio alla fine. Impossibile resistere al suo umorismo pungente! Comedy Central Presenta è una produzione Viacom International Studios (VIS) per Comedy Central, realizzata in collaborazione con la casa di produzione Orange Madia.