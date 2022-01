I gemelli Bogdanov morti di Covid a pochi giorni di distanza (FOTO)

Gli eccentrici gemelli Bogdanov, delle vere e proprie star della TV francese che sono diventati famosi come ospiti di una serie scientifica degli anni '80 e per il loro amore condiviso per la chirurgia plastica, sono entrambi morti di Covid, a distanza di una settimana l'uno dall'altro, all'età di 72 anni.

Igor Bogdanoff è morto a causa del coronavirus in un ospedale di Parigi lunedì pomeriggio, sei giorni dopo che suo fratello gemello Grichka è morto nello stesso ospedale: anche lui aveva contratto il virus ed era stato ricoverato in terapia intensiva il 15 dicembre.

Nonostante fossero i volti della scienza per un'intera generazione di telespettatori francesi, è emerso che nessuno dei due gemelli si era vaccinato contro il virus. Luc Ferry, un amico di Igor e Grichka, ha detto di averli avvertiti "cinquanta volte" a proposito del vaccino ma che entrambi si sono rifiutati, insistendo sul fatto che "non si sono mai ammalati" e che il vaccino era peggio della malattia.

Dopo la morte di Grichka, ma prima che Igor morisse, Ferry ha insistito sul fatto che i gemelli non erano "anti-vaxx" nel senso che non credevano che i vaccini non funzionassero per niente, ma credevano che personalmente non ne avessero bisogno.