Geek Girl: Netflix annuncia la serie tratta dal libro

Tutti conosciamo il concetto di "Geek" e quando solitamente viene utilizzato. Un geek è una persona che non sa adattarsi troppo, un po' stramba e con interessi molto selettivi. Netflix sta ora lavorando a un adattamento tratto da libri incentrati su un personaggio del genere: la storia di Geek Girl si prepara infatti a diventare una serie televisiva.

Al centro del racconto troviamo il personaggio di Harriet, un'adolescente che vive in un mondo tutto suo ben lungi da qualsiasi contatto con la moda. Se non fosse che viene notata durante l'audizione della sua migliore amica come modella, e trascinata in un contesto che non le appartiene affatto. Riuscirà a cavarsela mantenendo salda la propria identità?

Gli 80 migliori film da vedere su Netflix - Lista aggiornata a Gennaio 2023

Tratta dai romanzi di Holly Smale, Netflix ha deciso di adattare l'opera letteraria in una serie tv in 10 parti, iniziando le sue riprese entro la fine del 2023. L'obiettivo è quello di ripetere il grande successo editoriale che i libri hanno avuto a livello mondiale, essendo stati tradotti anche in 30 lingue diverse.