Gaspar Noè: il tempo distrugge tutto, disponibile il libro sul discusso regista

Gaspar Noé. Il tempo distrugge tutto di Nicolò Barison (Santelli editore, 2021) è disponibile online e in tutte le librerie. Il libro ci parla del grande regista cinematografico Gaspar Noé: spiazzante autore di film come Irréversible, Enter the Void, Climax e Lux Æterna.

In ogni suo lavoro vengono trattati temi scomodi, esplorando un mondo psichedelico e le sfaccettature più oscure della natura umana. Partendo da questa figura e dall'attenta analisi dei suoi film, in realtà, il saggio vuole trasmettere una lucida e desolante analisi sul mondo di oggi, proprio come emerge nei capolavori cinematografici del regista argentino. Il volume spicca soprattutto perché è il primo a trattare la figura di Gaspar Noé, finora conosciuto solo agli appassionati di cinema che considerano i suoi film fuori dagli schemi. Questo è dovuto al fatto che non solo non è mai stato scritto nessun testo su di lui in italiano, ma in nessun'altra lingua. Di conseguenza, ciò rende questo libro l'unica altra via per conoscere il regista, oltre a vedere i suoi film.

Come in ogni altro saggio cinematografico, in "Gaspar Noé" si parla principalmente di cinema, ma non solo. Fra le pagine, oltre a numerosi rifermenti ad altri film e registi, il lettore troverà riflessioni filosofiche su grandi temi quali il bene e il male, l'amore e l'odio, la morale e la giustizia. Noé, infatti, è un regista che si presta ad essere il punto di partenza per pensieri più ampi e profondi sull'Uomo, inteso come essere schiavo dei propri istinti e fallace nel suo agire. Il libro si rivolge principalmente a un pubblico di cinefili interessati a conoscere e approfondire la figura di Gaspar Noé. Tuttavia, è adatto anche a coloro che cerchino spunti di riflessione sull'attuale condizione dell'umanità contemporanea, tema centrale dei film di Noé. Quindi, il volume è indirizzato ad un pubblico vario, non limitato esclusivamente allo studioso di cinema.

Il testo si apre con la prefazione di Iacopo Barison, fratello dell'autore e anche lui autore emergente di libri narrativi. Grande divoratore di film fin dalla più tenera età, Nicolò Barison nasce a Fossano il 30 ottobre del 1985. È stato redattore del sito CineCaverna (www.cinecaverna.it) e ha collaborato con la rivista di poesia, arte e letteratura on-line PoetarumSilva (www.poetarumsilva.com). Attualmente scrive per il sito YouMovies.it, portale di Cinema, News e Spettacolo. Nel 2018 ha pubblicato con Ferrari editori il libro collettaneo di saggistica Appunti di Cinema.