Gary Kent è morto a 89 anni, aveva ispirato Quentin Tarantino per C'era una volta a... Hollywood

Gary Kent, la cui carriera ha ispirato Quentin Tarantino per il film C'era una volta a... Hollywood, è morto nella giornata di giovedì 25 maggio 2023 all'età di 89 anni.

L'attore, regista e stuntman ha perso la vita mentre si trovava in una casa di riposo ad Austin, Texas.

Gary Kent era nato il 7 giugno 1933 a Walla Walla, Washington, e aveva mosso i primi passi nel mondo del cinema nel 1959 con il film Battle Flame e in progetti low budget, tra cui The Black Klansman e The Savage Seven.

Nel 1969 ha lavorato come controfigura di Bruce Dern nel film Psych-Out diretto da Richard Rush.

Nella sua filmografia ci sono poi Bersagli di Peter Bodganovich, Hell's Bloody Devils e Angels' Wild Women.

Come controfigura, negli anni '60, ha lavorato in serie come The Man from UNCLE, The Green Hornet e Daniel Boone, e in numerosi film.

Quentin Tarantino, secondo quanto dichiarato nel documentario Danger God di Joe O'Connell, si è ispirato a Kent e a Hal Needham per ideare il ruolo di Cliff Booth nel suo film C'era una volta a... Hollywood.

Gary, infatti, aveva incontrato i seguaci di Charles Manson durante alcune riprese che si erano svolte negli spazi dello Spahn Ranch.

Kent, nel 1976, aveva scritto e diretto The Pyramid. L'artista aveva inoltre scritto un'autobiografia intitolata Shadows & Light: Journeys With Outlaws in Revolutionary Hollywood.